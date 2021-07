En pleno verano, se disparan las estafas vacacionales : una vez llegas al destino, o no es lo que se había contratado, o, directamente, la casa o el apartamento no existe. ‘Cuatro al día’ ha realizado un reportaje de investigación donde se ha comprobado cómo se producen estas estafas y ha podido hablar con algún afectado.

Hay incluso estafadores que utilizan fotos de viviendas de lujo de las que en realidad no son propietarios. “La señal para reservar no suelen ser más de 300 euros para que así no pase de pequeños delitos”, comentaba otra de las víctimas.