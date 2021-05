"Se ganó mi confianza tratándome muy bien. Interesándose por mí. Acepté la petición en Instagram de un militar que tenía un hijo de 12 años", explica. Las conversaciones fueron cada vez más íntimas. La víctima reconoció que necesitaba afecto: "Me estafó 124.700 euros con una historia ideada por una mafia, hasta que un día me di cuenta de que era una estafa en toda regla. Salió una señora con un caso exactamente igual al mío. Me dijo que quería dejar el ejército y que tenía que pagar una indemnización", añadió.