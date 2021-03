Edmundo Bal, de Cs, acusa al PP de la compra de voluntades de sus exdiputados: "Es una cosa asquerosa"

Cuatro al día ha entrevistado a Edmundo Bal, portavoz adjunto de Cs

Ha acusado al PP de corrupción y compra de voluntades de sus exdiputados

La moción de censura en el Gobierno de Murcia no ha salido adelante

Los presentadores de ‘Cuatro al día’ Marta Reyero y Roberto Arce entrevistan en directo a Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos, días antes de que su formación reúna a su Ejecutiva. Inés Arrimadas convoca al comité ejecutivo después de que la moción de censura de Cs y PSOE contra el Gobierno Regional de Murcia del popular López Miras no saliese adelante. El PP logró convencer a tres diputados naranjas para que votasen en contra de la moción de censura. Se trata de Valle Miguélez, Isabel Franco y Francisco Álvarez que hoy han tomado posesión de sus nuevos cargos. Ante tal movimiento, el político ha acusado al PP de corrupción y compra de voluntades de sus exdiputados.

Veremos qué pasa en ese Comité Ejecutivo Nacional en un momento crítico para este partido. De eso entre otras cosas, vamos a preguntar en directo al portavoz adjunto en el Congreso, Edmudo Bal, muy buenas tardes, gracias por atendernos.

Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?

Lo primero, de las muchas cosas que se están oyendo estos días tan convulsos, la acusación más fuerte es la que, acabamos de escuchar otra vez, formuló usted mismo ayer. Habla de comportamiento mafioso en Murcia. Yo le pregunto que me precise un poco más por parte de quién, por parte del PP, de sus todavía compañeros de partido y qué pruebas tiene para hacer una acusación tan grave.

Mire, yo creo que la realidad habla por sí sola. No hace falta, digamos, hacer un ejercicio o esforzarse excesivamente en hacer un ejercicio de buscar pruebas. Cuando el teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Murcia le dice al alcalde de Murcia que ha visto 200 expedientes de contratación donde hay irregularidades, y el alcalde de Murcia lo que hace es tapar esta corrupción y no hacer ningún tipo de investigación e investigar estas irregularidades. ¿Sabe lo que ocurre a continuación? Lo que ocurre a continuación es que el PP de Murcia le impone a mi compañero, el vicealcalde del Ayuntamiento de Murcia, una denuncia por descubrimiento y revelación de secretos y por infidelidad en la custodia de documentos. Una denuncia, fíjese lo que le digo, yo soy experto en penal, disparatada, porque todos los españoles tenemos la obligación de denunciar aquellos hechos que nos parece que son delitos. ¿Cómo se va a haber cometido un delito revelando estos documentos cuando la intención de mi compañero era denunciarlo?

Pero no paran ahí, no. Parece ser que incluso con dinero público se pagó el espionaje o el seguimiento de mi compañero y además resulta que nos encontramos finalmente con pintadas en su casa.

Mi compañera Ana Martínez Vidal cuando pone la moción de censura recibe una serie de amenazas que hacen que en este momento tenga que estar en este momento con vigilancia policial continua.

Y ya, finalmente, ya me dirá usted en qué consiste una actuación que es comprar el silencio de tres diputados de la Asamblea de la Región de Murcia que se presentaron por la lista de Ciudadanos, es decir, romper el pacto antitransfuguismo.

Pues mire estos son comportamientos antiéticos. La compra de estas voluntades a través de tres puestos, de tres consejerías, es decir, a través de dinero, cargo y poder. Esto es sencillamente una cosa asquerosa, esto es una cosa que repugna la ética de la política.

Señor, Bal, ¿Mantiene que es una compra de voluntades no un cambio lícito de opinión y disidencia interna?

Mire, yo se lo explico cómo han ocurrido los acontecimientos. Sabe que yo soy miembro de la ejecutiva permanente de este partido que gobierna el día a día de este partido y que nos reunimos todos los lunes.

De un tiempo a esta parte veníamos oyendo, nos iban transmitiendo los compañeros de Murcia que la situación con el PP se estaba haciendo haciendo insostenible. Esto nos lo transmitían los seis compañeros de Murcia del partido parlamentario. Esto no nos lo transmitían una persona o tres personas, esto nos lo transmitían seis personas del Gobierno de Murcia. Esas seis personas del Gobierno de Murcia tienen una reunión de dos horas en donde discuten, debaten y llegan a la unanimidad de firmar una moción de censura contra el PP debido, precisamente, a esa situación intolerable de corrupción, de falta de claridad y de transparencia del PP en Murcia. Y, ¿horas más tarde, tres de ellos cambian y son nombrados o confirmados como vicepresidenta y consejero de la comunidad de Murcia? Yo, mire, no me he caído de un guindo hace dos días. Me he dedicado toda mi vida a perseguir la corrupción.

Esto es una compra de voluntades y esto es la compra del silencio de tres personas que se presentaron en las listas de Ciudadanos y teniendo en cuenta, fíjese, presente también que hace muy poco, hace un mes y pico el PP junto con el resto de partidos nacionales firmamos el pacto antitransfuguismo que fue, precisamente, puesto encima de la mesa, impulsado y protagonizado por Ciudadanos.

¿Firmaron el pacto antitransfuguismo para no cumplirlo ahora? Porque mire ese pacto de antitransfuguismo dice muy claramente lo que es el transfuguismo y el transfuguismo supone que hay una serie de diputados que, como ustedes los medios de comunicación los llaman, díscolos, a mí me parece un adjetivo algo benigno, parece que son traviesos. No, no. Se comportan de una forma antiética cuando estas personas desobedecen las instrucciones que han recibido de su partido, además de faltar a su propia palabra, a su propia dignidad porque han firmado una moción de censura. Eso se llama transfuga.

El PP, señor Bal, considera que se van con un partido, el PSOE, en el que su líder Conesa, en la Región, está imputado por prevaricación y que no hay, dicen, usted hablaba antes de transfuguismo y, no hay transfuguismo sino lealtad a un pacto con ustedes que al final se ha roto.

Pues mire, la definición de transfuguismo está en el pacto que firmó el PP y del que ahora parece que se descuelga. Está ahí, está en ese documento y dice que esto es transfuguismo. Esto no es lealtad a la palabra dada.

Pero quiero contestar a estas declaraciones de Teodoro García Egea diciéndole que esto no es una negociación que se plantea en oscuros despachos de Madrid. Esto es un requerimiento que viene de los compañeros de Murcia que dicen 'este Gobierno hay que romperlo, no podemos más, no podemos más, es que estamos gobernando con corruptos' es que tratamos de decirle a la otra parte del Gobierno que hay que darle explicaciones a los ciudadanos y se niegan en rotundo; es que están gastando todas sus energías en cubrir de opacidad estos presuntos casos de corrupción; es que no están cumpliendo con los objetivos de transparencia que debe tener todo buen Gobierno.

Son ellos, los compañeros de Murcia, los que nos lo dicen. ¿Sabe dónde se ha gestado en cuartos oscuros y sin luz y taquígrafos, donde se ha gestado verdaderamente esta fechoría? Esta fechoría se ha gestado con oscuridad, con opacidad, precisamente, en la compra de esas tres voluntades, de esos tres diputados que se presentaron por la lista de Cs, a los que se ha comprado su voluntad a través de los cargos.

Pero, además, mire, quiero decirle más. Fíjese, si una persona como es el vicealcalde de Murcia tiene la competencia de contratación del Gobierno municipal y tiene 3GB de información, que al final ahora, por cierto, están de la manos de la UDEF, osea el señor Teodoro García Egea que lo tenga claro, que es que esto se va a saber, esto la gente lo va a saber ya puede hacer todas las maniobras políticas que quiera, esto se va a saber, está en manos de la Policía Nacional porque nos ha obligado a denunciarlo.

Se lo dije al alcalde y el alcalde no hace nada. Ya lo he contado antes, lo que hace es amendretar, coaccionar, amenazar a aquel que está denunciando la corrupción. Cuando mi compañera Ana Martínez Vidal, que hablé con ella ayer por la mañana, me dice 'si es que yo me fui, precisamente, porque no soportaba la corrupción' y resulta que le tienen que poner vigilancia policial ¿de verdad? ¿de verdad don Teodoro García Egea puede decir que estamos hablando de un Gobierno limpio en la comunidad de Murcia? Pobres murcianos en manos de quienes han quedado.

De verdad que cuando uno pone de manifiesto todo esto de la corrupción, de los contratos de Murcia, les podría dar muchos más detalles, como por ejemplo todas las trapisondas y las triquiñuelas que utilizan para adjudicar siempre los contratos al entorno familiar de los altos cargos del PP, a los amigos del PP. Y no dan ninguna explicación.

¿Y de verdad el señor García Egea está diciendo que este es un Gobierno limpio? Existen indicios muy razonables, muy racionales de que estas cosas son verdad. ¿Y sabe cuál es el indicio más importante? que han tenido que recurrir a la compra de la voluntad de tres transfugas para que la lista de los vacunados saltándose el protocolo siga metida en un cajón.

Quiero terminar diciéndole símplemente una cosa: mire, Diego Conesa, vamos a hablar con nombres y apellidos, que es el secretario general del PSOE, no va a formar parte del Gobierno de la Región de Murcia porque nosotros siempre imponemos el criterio de la regeneración y de la limpieza. No va a formar parte del Gobierno de la Región de Murcia entre Cs y PSOE alguien que se encuentra imputado por prevaricación, así que no engañe a la ciudadanía el señor don Teodoro Gacía Egea.

Señor Bal, una última pregunta, porque tenemos tiempo para más, de cara ya a la Ejecutiva del lunes, ¿esperamos la dimisión de Inés Arrimadas?

Usted lo ha dicho antes, lo han dicho antes, que estaba pinchado con los auriculares y lo estaba escuchando, tanto en la anterior ejecutiva nacional que tuvo lugar después de las elecciones catalanas como ahora mismo, yo creo que de una manera totalmente unánime, nadie pone en cuestión el liderazgo de Inés Arrimadas al frente de mi partido. Quiero brevemente recordarle además que es la líder nacional de un partido que ha sido elegida por los afiliados con un mayor número de votos afirmativos en favor de su presidencia, de la presidencia de este partido. Yo creo que su liderazgo no está en absoluto en cuestión.