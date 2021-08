Los planes de Enke, Kristian y Amantia: mañana regresarán a Alemania y los niños volverán a ir a la escuela

Enke se enteró de que podría volver a abrazar a sus hijos cuando estaba en directo en ‘El Programa de Ana Rosa’ y se dispuso a viajar a Lisboa , donde Kristian y Amantia se encontraban bajo la tutela de los servicios sociales. Esta madre se montaba en el avión llena de ilusión, pero no se imaginaba las dificultades que se iba a encontrar en Portugal para poder volver a reunirse con los pequeños.

Cuando llegó a Lisboa, Enke no pudo ver a sus hijos ni hablar con ellos por teléfono y no ha podido hacerlo hasta que no ha conseguido el permiso de un juez que se lo ha autorizado. Por fin, después de 9 largos meses, Enke ha podido volver a abrazar a sus hijos y ésta se ha convertido en la imagen más emotiva del día.