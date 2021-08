Enke todavía no tiene permiso del juez para ver ni hablar con sus hijos: “No sé por qué me lo hacen tan difícil”

Antes de coger un avión para ir a Lisboa a reunirse con ellos Enke, que lloró de emoción delante de las cámaras de Telecinco, explicó en ‘Cuatro al día’ cómo se sintió cuando se enteró de que, por fin, habían encontrado a sus hijos: "Cuando me ha llamado la policía no me lo creía, creía que era una trampa del padre", decía y se emocionaba al pensar que podría volver a abrazarles.

Sin embargo, lo que Enke no se imaginaba es que, al llegar a Lisboa, no iba a poder ver ni llamar por teléfono a sus hijos, que todavía se encuentran bajo la protección de los servicios sociales. Hasta mañana a las 9:30 de la mañana, esta madre no tiene cita con el juez para que éste inicie los trámites que le permitan volver a ver a sus hijos y ella no puede comprenderlo: "No entiendo por qué me lo hacen tan difícil".