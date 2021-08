Enke, la madre de los niños de Tenerife, se ha reunido de nuevo con sus hijos: "Me he acordado mucho de Beatriz"

Enke no ha podido contener las lágrimas al saber que podrá reencontrarse con sus pequeños, a los que justo estaba mandando un mensaje en directo desde Hamburgo. Kristian y Amantia fueron secuestrados el pasado 18 de diciembre y, afortunadamente, este rapto ha tenido un final feliz.

"Cuando me ha llamado la policía no me lo creía, creía que era una trampa del padre. Estoy muy feliz de poder abrazarlos otra vez", ha dicho Enke, que también ha apuntado que se ha acordado mucho de Beatriz, la mamá de Tenerife que también sufrió mucho con la desaparición de las pequeñas Anna y Olivia y cuyo desenlace, desgraciadamente, fue el hallazgo del cadáver de la niña mayor en el fondo del océano Atlántico.