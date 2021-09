“El susto me paralizó, pero en menos de 10 minutos estaba fuera de mi casa con una mochila con una muda para mis hijos. Fue un caos, atascos, los coches pitaban… yo no sé cómo llegué al pueblo”, aseguraba Remedios.

“ Estamos los 5, mi madre y mis tres hijos, durmiendo en una habitación . Estamos desubicados: de estar en un lado, a estar en otro; de tener una vida, a no tener nada, a tener que partir de cero…”, continuaba visiblemente afectada mientras su madre contaba cómo había vivido la erupción de otros tres volcanes. “Este ha sido el más malo”, decía la octogenaria.

“ Lo estamos pasamos muy muy mal … verte un día normal, al verte sin nada. Cada uno de mis hijos tenía su vida ya preparada… y ahora te ves que no tienes nada, ¿cómo les explico a los niños que ahora no sé si les voy a poder dar algo?”, continuaba contando remedio sin poder contener las lágrimas.

Otros de los momentos más emocionantes de la entrevista llegaron cuando Remedios hablaba de la solidaridad de vecinos y turistas: “Una señora pensionista, me llamó, no sé cómo consiguió mi teléfono, porque quería hacerme un ingreso de 50 euros de su pensión. Yo le dije a la señora que yo o iba a permitir eso… pero al rato me llegó un bizum. Es una sensación tan bonita, a la vez que te llena el corazón”.