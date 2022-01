Los premios ‘fantasma’ de la lotería de la Navidad: ya son 56 números cantados, pero no premiados

‘CAD’ ha charlado con la abogada que destapó todo este caso: “Estamos dispuestos a llegar hasta el final”

Una de las afectadas: “Tantos números mal cantados, me suena a estafa”

No dejan de aumentar el número de víctimas afectadas por los números de la lotería de Navidad cantados, pero no premiados, ya son 56 números. Personas que escucharon y grabaron como cantaban el número de su décimo en el sorteo, pero que luego al ir a cobrarlo a la administración les dijeron que ese número no figuraba en la lista oficial y que, por lo tanto, no podían recibir el dinero del premio.

La cantidad de premios no cobrada asciende ya a más de 9 millones de euros. “Te llevas una gran alegría y luego te encuentras con el chasco de que no tienes nada”, asegura uno de los afectados. “Nos dicen que fueron números mala cantados, pero 56 números mal cantados, me suena a estafa”, comenta otra de las afectadas.

‘Cuatro al día’ a charlado con la abogada Olga Mayoral que destapó todo este caso y que ya ha emprendido acciones legales. “Empezamos a recibir llamadas y mail de muchas personas y vimos la necesidad de revisar de arriba abajo el sorteo y descubrimos que son, nada más y nada menos, 56 números que se contaron y ahora no aparecen en la lista oficial”.