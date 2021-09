Cristina, víctima de una okupación, demanda soluciones urgentes: "Mi hijo ha tenido que dejar de estudiar"

Hoy se han manifestado frente al Congreso victimas de la okupación en España. No solo de los okupas más flagrantes, los que entran en una casa vacía, también denuncian otro tipo de okupaciones y piden una ley que sea de una vez por todas eficaz . Los afectados piden soluciones urgentes en una ley nacional. Esas personas son también victimas de otra situación que consideran una okupación de facto, aunque se trata en realidad de inquilinos morosos con casos tremendos de propietarios incapaces de sacarles de sus casas.

Un ejemplo es el de Cristina. Un atropello la dejó sin poder trabajar, para pagar la hipoteca, alquiló su casa durante 3 años y los inquilinos pagaron las cuotas, hasta que empezaron los problemas. "El señor se marcha la hija también y cuando le digo que necesito la casa me dice que no me va a pagar", comenta la víctima. Su inquilina, dice, se transformó en okupa.