“Siento rabia, siento mucha rabia e impotencia todavía”, comentaba. La afectada contradice al comunicado que ha emitido el Summa 112 asegurando que “de ese retraso no se puede inferir el fallecimiento”. “No me parece una explicación… si me hubiesen mandado la ambulancia la primera vez que lo pedí, lo mismo mi madre estaría aquí. 6 minutos, no son los 19 minutos que tardaron finalmente”, comentaba Beatriz visiblemente afectada.