Ángel, pareja de la periodista de ABC secuestrada: “Estoy clandestino porque me quieren detener”

“Me llamó hace un rato una compañera de celda y me trasladó que Camila estaba bien, que estaba fuerte, que sigue en la lucha, pero en condiciones lamentable e incomunicada ”.

“La familia es la que más sufre. A mí ya me han hecho cuatro operativos para intentar detenerme. Le han dicho al padre de Camila que no van a parar hasta detenerme y yo sé que me van a detener, pero mientras tanto voy a hacer todas las denuncias que pueda. Estoy clandestino”, comentaba Ángel ante el asombro de Joaquín Prat: “Qué barbaridad, qué barbaridad”.