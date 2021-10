La cantante Hanna da la cara tras participar en una supuesta agresión: “Es todo falso”

‘Cuatro al día’ ha podido hablar en exclusiva con Hanna que ha negado esa versión y ha explicado lo que sucedió . “Lo primero yo en ningún momento estoy en busca y captura . Esa información la ha filtrado ese bar… está claro que hay un altercado, pero claro, como soy publica, no han podido esclarecer los hechos y me han metido en este lio”, comenzaba diciendo la cantante e intentando tranquilizar a su familia .

“Lo de la agresión es totalmente incierto, esas personas estaban bebidas, en ningún momento salen a mediar, salen en modo agresivo y ahí empieza la discusión con mi acompañante. Uno de sus hombres a mi me empuja, me empieza a insultar, yo me voy corriendo y ese hombre viene persiguiéndonos… yo me voy a mi casa”, asegura Hanna sin querer entrar en el papel de su acompañante en la discusión.