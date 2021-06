Vicente Asensio, afectado por ‘sobredosis’ de Pfizer: “El susto no se lo deseo a nadie”

Ocho personas han recibido en Sevilla la dosis correspondiente de Pfizer sin diluir, lo que equivale a la dosis de cinco personas y que puede provocar efectos secundarios graves. “El susto fue de aúpa cuando me lo comunicó mi compañera. Me dijeron que me tenían que monitorizar en el hospital pero que si me notaba algo raro me fuese a urgencias, me habían metido 0’3 de Pfizer sin diluir”, comentaba Vicente.