Le plantan unos molinos de viento enfrente de su granja y los conejos se vuelven caníbales: “Es insostenible”

“Esto les genera mucho estrés, está generando una mortalidad elevada. A las hembras, además, les genera infertilidad. Se me mueren las hembras que son las que producen y las que no, no pueden quedarse preñadas… esto es inviable. Estamos por debajo del 50% de nuestro nivel productivo”, asegura el ganadero meditando un concurso de acreedores debido a la crítica situación.