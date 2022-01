La tragedia olvidada de Bhopal: una fuga de gas venenoso que provocó la muerte de miles de personas en los años ochenta

No es la primera ni la única tragedia química de la historia pero puede que sí la más olvidada. Era la madrugada del 3 de diciembre de 1984 cuando un peligroso gas tóxico escapaba de las unas instalaciones químicas provocando a su paso un reguero de muerte en esta humilde ciudad de La India.

Javier Moro ha acudido a la nave del misterio para recordarle al mundo la tragedia de Bhopal, una historia que, pese a que se trató de un accidente sin precedentes, fue silenciada incluso por las autoridades del propio país: “Hice un libro sobre esta tragedia porque no quería que el mundo lo olvidara, es el mayor accidente industrial de la historia, pero al no ocurrir en occidente como Chernóbil no se recuerda”, explicaba Moro.