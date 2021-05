La fotografía de un espectador desconcierta a Carmen Porter: "Me mosquea"

Una semana más, Carmen Porter analiza las imágenes que envían los espectadores y a las que no pueden darle una explicación. La presentadora y Guillermo León se encargan de analizarlas y dar una respuesta a los seguidores, aunque no siempre existe una explicación lógica…

La primera imagen es un vídeo que llega desde Catoira, Pontevedra y que envía Manuel Recouso. En el vídeo, una nebulosa se forma y viaja a través del puente que aparece en la imagen, una masa que Manuel grabó a unos 300 metros del ayuntamiento en el margen del río: “Los análisis de Guillermo León aseguran que no está ralentizado el río y que no hay una explicación aparente, a mí lo que me mosquea es la neblina concentrada”.