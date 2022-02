Estos accidentes podrían estar directamente relacionados con las decenas de testimonios que aseguran haber sido testigo de apariciones fantasmagóricas en los arcenes de la vía: “Una noche yo iba en el coche y al pasar en un zigzag que hace la carretera cerca de Alfajarín algo me hizo girar la cabeza hacia la derecha y fue cuando vi a una mujer que me estaba mirando, solo le vi el torso, tenía el pelo negro y me miraba fijamente a los ojos, me miraba como pidiéndome ayuda”.