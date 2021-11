“Aquel sábado, un 12 o 13 de agosto, llegamos un grupo de amigos y yo a Baquio para dar una vuelta sobre las doce, había luna llena y a eso de las dos y media o tres de la madrugada decidí que yo ya me marchaba andando a pie los tres o cuatro kilómetros que me separaban de mi casa (…) Al subir una pequeña cuestecita empecé a escuchar lo que parecían gritos y silbidos en la copa de los árboles, nunca había escuchado nada igual (…) Al bajar de nuevo la vista vi una cosa negra de pie, elevada del suelo, no tenía forma humana pero sí era alargada y se movía (…) Aquello era de un negro muy oscuro, un negro que yo nunca había visto antes y que no lo podía comparar con nada, eso se empezó a mover y cambió de forma, hizo una especie de arco a mi alrededor, empecé a moverme y eso me seguía, empecé a correr y aquello iba detrás de mí”.