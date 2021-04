“El grupo de amigos iba andando por los alrededores de la Mussara y no se veían, porque iban distanciados, pero se iban hablando a gritos y una vez Enrique ya no contestó más (…) Cuando fueron a buscarle solo encontraron su cesta con una seta dentro (…) Una posible explicación es que fuese atacado por un animal salvaje pero, ¿por qué no se encontraron sus restos? (…) Otra de las posibilidades es el crimen, que fuese uno de sus compañeros quien le matase”.