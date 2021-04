Se trata de una historia real , un crimen aterrador que terminó siendo llevaba a la literatura y posteriormente al cine: “Es el libro que más terror me ha causado nunca, me provocaba pesadillas”, confiesa Iker Jiménez. Los crímenes que se sucedieron en esta casa de un barrio acomodado de Long Island dejaron sin aliento a la población del momento y atrajeron a los archiconocidos investigadores de lo paranormal: los Warren .

Javier Pérez Campos ha traído hasta la nave del misterio las anécdotas que rodean el caso de la casa de Amityville y que aún dan más aura paranormal a los sucesos que allí se vivieron. Javier ha conseguido corroborar la muerte de De Feo, pero no ha logrado que ninguna de las personas que pasaron los últimos años con el asesino hablasen con él: “La señora que me cogió el teléfono debía ser una enfermera, me confirmó la muerte de De Feo pero no quiso hablarme de él, seguimos sin saber de qué murió, tenía 69 años”. Pero, ¿cómo ocurrió el crimen? ¿qué ocurría en aquella casa antes del cruel crimen?