La reflexión de Iker Jiménez sobre las personas que no ven 'Cuarto Milenio' pero opinan de él para polemizar

Iker Jiménez comenta que es consciente de la repercusión que tienen las reflexiones que plantea cada semana en la sección ‘El cierre’. El presentador confiesa que sus opiniones no suelen crear polémica entre sus espectadores, pero no ocurre lo contrario cuando “compañeros de la profesión quieren tener eco, es cuando otras personas que no han visto lo que yo he visto, entran a polemizar, y es como una bola”.