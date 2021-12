El conductor de ‘La nave del misterio’ reflexiona sobre este vandalismo y llega a decir que, aunque en esta u otras cuevas hayan estado las pinturas durante siglos, hasta que no llega a alguien y dice ‘esto es importante’ no llega ‘el tonto de turno’ a pintarrajear encima. “Quien hace esas idioteces, que son atentados, no respetan nada”.