Iker Jiménez, sobre la guerra de Ucrania: "Es difícil que haya vendedores y vendidos cuando se tiene arsenal de destrucción global"

“Me ha parecido curioso que el otro día, mi hija y una amiga, me preguntaban sobre la guerra y yo intentaba explicarles qué pasaba, por qué pasaba, de dónde venía… cuál fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda… intentaba responder de la manera más sencilla posible y uno reflexiona sobre lo que sabe y cómo el mundo ha cambiado… entendí su incertidumbre ”.

“Yo creo que esto no puede ir a más, que ya ha es mucho. En el mundo hay una inteligencia supranacional que me imagino que llegará a la cordura. Toda guerra es una falta de cordura, pero lo que no puede haber es una deflagración donde nadie sea vencedor. Los sistemas de las potencias, hacen que la guerra sea fallida porque es difícil que haya vencedores y vencidos cuando el arsenal que se tiene es de destrucción global”, reflexiona Iker.