Iker Jiménez analiza el motivo por el que a los jóvenes no les interesa el fútbol y hace alusión a Florentino Pérez

Iker, como observador de la realidad, cree que, tal y como dice Florentino Pérez, las nuevas generaciones ya no tienen el mismo interés por el fútbol que las generaciones pasadas. Iker cree saber el motivo por el que los jóvenes ya no sienten tanto interés por el fútbol, y no es otro que el hecho de que nuestras mentes cada vez funcionan más en clave de red.