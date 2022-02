Iker Jiménez confiesa que suele pasar la tarde del domingo rebuscando entre su biblioteca y releyendo libros . Considera que esto le produce la sensación de que el libro ha cambiado cuando se lee por segunda ver “porque nosotros cambiamos”. Al hilo de esto cuenta que cada vez que lee a Francisco Umbral, “cada vez me parece más genial”.

“A veces me pregunto por qué en este país decimos que ‘el genio no es para tanto’, por decirles que se meten hasta con Nadal por su superación personal… aquí el mayor de los genios siempre va a ser criticado, y a mí eso me sorprende. Hay gente que es más criticar que de admirar”, considera el conductor de ‘La nave del misterio’.