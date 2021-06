Carlos Areces , uno de los grandes actores de nuestro país, ha visitado la nave del misterio por un asunto que, cuanto menos, no les va a dejar indiferentes. El actor de ‘La que se avecina’ es un apasionado del coleccionismo antiguo y más concretamente de las fotografías antiguas .

Sin embargo, algo que apasiona al actor y que no muchos entienden por ser un tema tabú, es su gusto por las fotografías Post Mortem , imágenes antiguas de personas fallecidas. Hace ya unas cuantas décadas, era costumbre, entre las clases pudientes, fotografiar a las personas que fallecían, personas a las que vestían con sus mejores galas y que, en el caso de los niños, llegaban a fotografiar rodeados de sus juguetes.

Esta pasión de Areces por la fotografía Post Mortem llegó tras ver la película ‘Los otros’, de Amenabar. Fue entonces cuando el actor comenzó a documentarse sobre el tema y empezó a hacerse con fotografías antiguas de cadáveres. Areces ha explicado que no todo el mundo entiende su gusto por este tipo de material, algo que muchos encuentran macabro, pero que a él le apasiona: “No hay muchos libros sobre este tema, por eso me interesa, porque es una fotografía silenciada, de la que no se puede hablar y que ha sufrido brutalmente el paso del tiempo y su destrucción”.