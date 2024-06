Aldo Linares, descuadrado al investigar la carretera perdida de Burgos: "No sé decodificar esto, nunca me ha pasado"

Manuel Gago nos habla de su experiencia en la carretera como conductor profesional. Un día, dice que se introdujo en una carretera “que no existe”. Sucedió en Burgos, cerca de Berberana. “Me metí por una carretera que no había visto nunca”, cuenta, algo que le pareció extraño. Dice que vio una luz naranja que, de pronto, desapareció. Apareció en Álava y se dirigió a Vitoria. Cuando volvió a hacer la ruta, no volvió a ver ese camino.