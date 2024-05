Iker Jiménez se queja de los titulares falsos sobre él a raíz de la polémica de Eurovisión: "Alucino"

“Vaya semanita, habrá que tomárselo con humor”, comienza a decir Iker Jiménez en este ‘Cierre’, lamentando la sociedad del clickbait periodístico : “En parte del gremio, es terrorífica la situación. Si los medios digitales viven del impacto, luego no tiene nada que ver con la realidad”.

Iker Jiménez ha sido víctima de esto en varias ocasiones, pero quiere hacer alusión al revuelo que se ha formado por sus comentarios en redes sociales mientras veía Eurovisión: “Los titulares van in crescendo, parece en teléfono escacharrado”. Quiere dejar claro que él no se mofó de Nemo por ser de género no binario, sino de la canción con la que ganó Eurovisión representando a Suiza.