Tenemos JLo y Maluma para rato: los artistas se unen en varios proyectos

De sangre latina, guapos a rabiar y con decenas de temazos a sus espaldas: ¡la colaboración entre Jennifer López y Maluma era inevitable! Y es que, si ya se hizo viral que ambos estuvieron grabando en 2019 una película juntos, ahora las redes arden por una foto que los propios cantantes subieron a sus perfiles anunciando una colaboración. No sabemos vosotros, ¡pero nosotros nos morimos de ganas de escuchar a estos dos en dúo!

De momento de las pocas cosas que se saben de la película es que una de las secuencias está grabada… ¡en el mismísimo Madison Square Garden de Nueva York! La ‘Diva del Bronx’ apareció por sorpresa en el show del colombiano dejando a todos los asistentes con la boca hasta el suelo. Ambos cantantes interpretaron la canción No me ames de JLo frente al público y a las cámaras que llevarán este momentazo a todas las salas de cine. Esta fue la primera vez que pudimos ver a los dos artistas juntos a pesar del tiempo que ambos llevan en la música y, no os vamos a engañar, nos quedamos con ganas de más.