¡Ya falta muy poco para el Festival Coca-Cola Music Experience 2021! El próximo 4 de septiembre en el recinto IFEMA de Madrid, regresa la cita más emocionante con la música en directo, que no ha parado de sonar en nuestro interior durante todo este tiempo. Podremos disfrutarla en aforo reducido o bien en streaming desde Coke TV. ¡Muy atentos a todas las novedades de este año!

Tantas ganas había del 'Festival Coca-Cola Music Experience 2021' que ya se ha colgado el cartel de 'SOLD OUT', pero aquellos que no tienen entrada tendrán otra forma igual de divertida de participar en el evento del año. Desde cualquier dispositivo, podrán darlo todo con el formato en streaming en 'Coke TV', donde no se perderán ni un solo momentazo.