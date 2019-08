Conociendo a Agoney: desde sus divertidos lapsus en Instagram hasta su amistad con Mónica Naranjo

¡Qué poco nos queda para disfrutar del Festival CCME ! Este año tenemos claro que los artistas lo van a dar todo sobre el escenario así que, si todavía no tienes tu entrada o tu abono, todavía estás a tiempo si quieres gritar, bailar y darlo todo en la pista. Mientras tanto y hasta que llegue el día, para amenizar un poquito la espera, te vamos a hablar de uno de nuestros superinvitados:, el canario de 23 año que te sonará tras su paso por OT 2017 y que se quedó a las puertas de la final. Después del Tour 2018, este año ha compartido escenario con su gran amiga Mónica Naranjo en el Isla Bonita Love Festival de La Palma y además, está a puntito de sacar próximo single. ¡Ojalá escucharlo en primicia en el CCME! ¿Te imaginas? ¡Qué fantasía!

Comencemos por el principio: Agoney Hernández nació el 18 de octubre de 1995 en Adeje , un municipio español situado en el suroeste de la isla canaria de Tenerife. Desde muy pequeño ha sentido pasión por la música, así que con solo 6 años empezó a tocar la trompeta y siguió estudiando música para lograr lo que ahora es: ¡todo un artista! Aunque ya tenía claro que le gustaba cantar, Agoney no dejó los estudios y terminó el bachillerato en Artes Escénicas .

Como ya demostró en el reality, sus dotes vocales son brutales y todos estábamos deseando escuchar su primer tema propio. Eso sí, su single se hizo un poco de rogar ya que hasta el 31 de agosto de 2018 no lo pudimos escuchar pero dio igual porque nos dejó con la boca abierta con el lanzamiento de ' Quizás '. ¡Y vaya si nos sorprendió! Nadie se esperaba que el artista se lanzara con ese estilo de música y menos en su primer tema. Eso sí, el éxito que tuvo no se lo quita nadie porque consiguió colarse en primer lugar de las listas de iTunes y su videoclip en Youtube alcanzó el millón de visualizaciones en menos de 48 horas, ¡casi nada!

Lapsus en las redes sociales

Pero este incidente no sería el último. Tiempo después (y también en una retransmisión en directo, que comprobamos que se le dan regular), el concursante de ‘ OT 2017 ’ se llevó un susto en presencia de sus seguidores con una vela que le jugó una mala pasada: el cantante estaba hablando tranquilamente con sus fans cuando, de repente, una de las velas que tenía encendida cayó sobre la mesa y estuvo a punto de provocar un incendio . En ese momento, Agoney se levantó de la silla e intentó apagar el fuego como pudo ante la preocupación de las personas que lo estaban viendo en directo. ¡Menos mal que todo quedó en un susto!



Además, como a los fans no se les escapa nada, salió a la luz una carta de Agoney donde le pedía la mano a un enamorado suyo y el cantante no tardó en responder a través de su cuenta de Twitter: “No sé cómo se ha filtrado esa carta... pero sí, todos tenemos un pasado y yo siempre he sido un romántico. Adiós”.