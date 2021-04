“¿Por qué te hace esto?”, le pregunta a su madre, “voy a llamar a la policía”, le dice. Paula le pide que no lo haga, pero “mamá, no voy a dejar que te mate”, le contesta su hija. No puede seguir viendo cómo su padre la maltrata… Minutos después llega la policía y el SAMUR. “Mi padre le ha pegado una paliza”, les explica a los agentes durante el atestado. “¿Es la primera vez que ocurre?, le preguntan a Paula, “nunca se había puesto así”, asegura, pero Irene se adelanta, “mamá no mientas, le pega cuando quiere, le insulta…”.