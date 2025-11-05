Practica Cuatro 05 NOV 2025 - 11:51h.

La NFL llega a España: este domingo 16 de noviembre en el Estadio Bernabéu

En abierto y en exclusiva en cuatro, únete al evento más multitudinario de fútbol americano en España

Compartir







Por primera vez, la NFL llega a España. El domingo, 16 de noviembre a las 15:30h, el Estadio Bernabéu reunirá a 80.000 personas en un emocionante partido en el que se enfrentarán los legendarios equipos de fútbol americano: Miami Dolphins y Washington Commanders.

Un gran espectáculo, con actuaciones en vivo, fane zone y lleno de muchas más sorpresas, que podrás disfrutar en abierto y en exclusiva solo en cuatro. ¡Disfruta como nunca antes de fútbol americano en estado puro! ¡No te lo pierdas!