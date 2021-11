Paz Padilla no se atreve a comprobar si un invitado lleva ropa interior: "No puedo, que soy viuda"

A Paz Padilla le ha entrado la risa cuando, después de no entenderlo en un primer momento, se ha dado cuenta de la peculiar costumbre del invitado.

Lo mejor ha llegado cuando Miguel Ángel, el concursante más veterano, ha animado a la presentadora a comprobarlo. Sin poder contener la risa y la vergüenza, Paz Padilla ha preferido no hacerlo: "No me atrevo, que soy viuda", ha respondido evitando la propuesta del concursante.