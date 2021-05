Íñigo Errejón apoyó al Gobierno progresista en la investidura, pero un año y medio después cree que no se han logrado los objetivos. “ No está dando la talla ”, le ha dicho a Sonsoles Ónega.

El pacto entre PSOE y Unidas Podemos llegó tres años tarde, según el líder de Más País. “Si veo la botella medio llena digo menos mal que se pusieron de acuerdo y que se conformó un Gobierno progresista en España. Si la veo medio vacía digo que hay que ver la de tiempo, fuerza y energías que perdimos, porque eso era posible desde enero de 2016 y en condiciones mucho mejores”, ha dicho Errejón. Una de sus principales confrontaciones con Pablo Iglesias cuando ambos estaban en Podemos fue precisamente esa, que no se apoyara a Pedro Sánchez y que hubiera que repetir las elecciones.

“El Gobierno no está dando la talla”

Errejón ha sido muy claro en su valoración del Gobierno. Entiende que hay una pandemia y que eso no se lo esperaba nadie, pero aun así ha sido crítico: “No está dando la talla”. Relata que cuando accedieron a darle su voto a Sánchez en la investidura le dijeron que no se contentase “con pelear con la derecha, eso no soluciona la vida de la gente”.