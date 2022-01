Xbox y Activision: el matrimonio que hace temblar la industria de los videojuegos

En la ecuación entran la propia Activision, Blizzard y King. Además de grandes estudios como los conocidos Infinity Ward y Treyarch , desarrolladores de las entregas más recientes de Call of Duty , Toys for Bob, que han estado al cargo de las remasterizaciones y nueva entrega de Crash Bandicoot y Spyro . King, famosa por haber hecho llegar a los móviles títulos como Candy Crush Saga o Bubble Witch Saga entre otros. Tampoco olvidemos a Beenox, quienes se encargaron de Crash Team Racing - Nitro Fueled.

Este proceso no va a ser sencillo y requerirá de muchas fases, en ella entrarán las leyes por monopolio que a priori no representarán un problema pero que revisarán con lupa cada movimiento de la compañía liderada por Phil Spencer.

La saga Call of Duty con sus títulos más importantes como las remasterizaciones de Modern Warfare y Modern Warfare 2, que de hecho ya han sido lanzadas en PlayStation Plus con anterioridad. Entregas como Crash Bandicoot 4: It's About Time, la trilogía de Spyro, rescatar Geometry Wars con episodios como Dimensions o Evolved, algo que a buen seguro sería el sueño de muchos.