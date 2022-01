Blizzard, y ahora ¿qué?: La tempestad que podría estar al llegar

La calma que precede a la tempestad. Blizzard lleva un tiempo bastante movidito , a base de denuncias, querellas y demás, aunque no se esperaba el movimiento por parte de Microsoft estaba claro que por algún sitio tenía que salir toda esa tensión. Eran factible varias opciones y la compra por parte de otra compañía siempre es una manera de higienizar rápido.

Phil Spencer como cabeza visible y Microsoft en general están haciendo un 'trabajazo' enorme en hacer atractivo un servicio de suscripción mensual y atraer público de todos los tipos. La adición de las IPs de Blizzard puede abrir muchos caminos en ese sentido. Aunque por lo que se sabe eso no se hará efectivo hasta Junio del año que viene, según la nota que ha pasado Bobby Kotick hasta entonces se mantendrán independientes. Como dice el dicho, las cosas de palacio van despacio, y es normal que este tipo de operaciones se alarguen varios meses, en este caso un año y medio.

Un genio malvado podría aprovechar la ocasión, visto lo visto el precio hacia abajo da bastante igual, hacia arriba no va a aportar nada, la imagen pública no va a cambiar si aprietas algo más las tuercas... No sería descabellado que desde Blizzard apuren el lanzamiento de los títulos pendientes antes de que se cierre el trato, una jugada que les dejaría los beneficios del lanzamiento y el desastre a Microsoft. Una jugada maestra moralmente discutible -algo a lo que están acostumbrados ya- pero factible, de la que sólo se tendrían que defender, en caso de que hubiera algún tipo de cláusula o referencia en el trato, creando una duda razonable en la que perfilaran que los lanzamientos eran un desastre ya de por sí. La última gran tormenta.