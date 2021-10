Análisis de Diablo II Resurrected: resucitar a la bestia fue una buena idea

Si has estado encerrado en un búnker anti-nuclear los últimos 20 años, tenemos que contarte que Diablo II era un action RPG directo, salvaje y diabólico con una perspectiva isométrica y una delirante historia de ángeles y demonios, el bien y el mal absoluto, luchando sobre una tierra de fantasía medieval cargada de héroes y criaturas de todo pelaje.

La versión ‘resucitada’ por Vicarious Visions no cambia nada, o casi nada, a nivel jugable. Diablo II Resurrected sigue teniendo los mismos niveles y los mismos controles que entonces. Y los controles son un pequeño dolor de cabeza en la versión PC, precisamente por no actualizarse (y es que ya estamos acostumbrados a los más modernos de Diablo III). Esos controles hacen que no estén a mano más que un puñado de habilidades y el resto aparezcan escondidas en otras pestañas. Eso sí, en la versión de consola (nosotros hemos jugado a la de Xbox) si que todo está más a mano gracias al mando de control.