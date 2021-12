Vidas Infinitas #39: Juegos de mesa cooperativos y party games

Llega la Navidad, época para compartir con nuestros seres queridos y para volver a ver Love Actually. Y para que escuches nuestro episodio especial navideño que llega esta semana. El bloque de noticias lo dedicamos en su mayoría a los premios y anuncios de los pasados Game Awards , con la elección de It Takes Two como juego del año entre otras muchos otros anuncios. Celebramos también la llegada de Bitoku al mercado, con una curiosa noticia sobre su venta en Francia y te emplazamos al episodio que dedicamos a su autor si quieres saber más sobre esta maravilla de Devir.

Y hablando de maravillas, esta semana analizamos no uno, si no dos juegos que te van a encantar, ambos traídos por TCG Factory. Nos referimos a Mensaje Final, un juego de busca y encuentra combinado con dibujos y a Little Factory, de los autores del aclamado Little Town que regalamos a uno de nuestros lectores no hace mucho. Y con esas, entre fanfarrias y campanillas, llegamos al bloque central donde hablamos de la navidad, de lo que nos aporta y de los juegos de mesa party y cooperativos que vas a disfrutar durante estas fiestas que tanto nos gustan. ¡Feliz Navidad!