Zedd diseña la nueva línea de estéticos de Valorant, Spectrum, y hemos hablado con él

Zedd: Me encanta cómo VALORANT es no solo un juego de equipo estratégico sino también un título que permite que como jugador individual te quedes una ronda de 1v5. La adrenalina que sientes en ese momento es inigualable

Zedd : Hemos estado trabajando en este Proyecto desde diciembre del año pasado. Comenzó con un “mood board” y una serie de ideas conceptuales y dibujos, bocetos, que poco a poco, lentamente se fueron concretando en el mundo del audio. Primero escribí el tema que va a lo largo de toda la línea de skins, desde los sonidos de inspección hasta la música de la tienda y spray. Luego empecé a crear cada uno de los elementos de sonido; empezando por los de las balas, siguiendo por los de recarga y equipación, etc.

Zedd: Cuando no estoy de gira normalmente 3 o 4 horas al día.

Zedd : Me encanta jugar duelistas. Mis mains son Jett, Reyna y Phoenix (dependiendo del mapa). Creo que mi agente ideal tendría una especie de gancho de agarre, que permitiría jugadas picantes.

En términos de mejorar las cosas, podrían hacerse algunos ajustes menores a algunas armas. Creo que la Judge debería tener una dispersión mayor a larga distancia para asegurarse de que tenga que ser jugada a una distancia bastante corta. El Operator, en mi opinión, debería volver a costar 5000. No creo que las cegadoras de Skye deban regenerarse y creo que podrían ser útiles algunos ajustes menores en el diseño de Breeze.

Zedd: Pienso que música y videojuegos existen para estar juntos. Van de la mano. Personalmente me ha inspirado increíblemente desde siempre la música de los videojuegos, de manera que para mí esta unión tiene muchísimo sentido.

Zedd: Creo que el primer juego con el que me obsesioné fue Counter Strike. Pasé una cantidad malsana de horas en este juego, creciendo en él. Eso me condujo a VALORANT, que me produjo enseguida el mismo sentimiento que había sentido, al inicio, con CS:S.