Análisis de Martha is Dead: una historia de terror más allá de la polémica

El género del terror es uno de los más influyentes no solo en el panorama actual de los videojuegos sino en la historia. ¿Quién no ha jugado a más de un título y recibido un buen susto mientras lo hacía? Ya fuera con los zombies de Resident Evil , los cabeza piramide de Silent Hill , los auténticos "jumpscare" de Outlast e incluso fórmulas más innovadoras como Poppy Playtime exploran el cómo dar miedo.

Otro buen nicho de títulos de terror, sobre todo en el buen momento que atraviesa en la actualidad el panorama independiente, es en cuanto a la narrativa y la búsqueda de ese terror psicológico que también puede poner la piel de gallina . Esto es algo por lo que ha apostado el título del que os hablaremos hoy, Martha is Dead , una auténtica historia cargada de terror que nos mantiene pegados a la pantalla y en la que se nos irán desgranando una serie de aterradores acontecimientos.

Uno de las curiosidades y polémicas de la producción de LKA, el estudio que ha dado vida a este juego junto a Wired Productions , es la de la censura . En esta ocasión las consolas han sido las perjudicadas ya que en ciertos puntos, escenas excesivamente sangrientas, explicitas y gráficas han tenido que pasar a un punto algo menos gore. Sea como fuere, esto no termina desluciendo esta aventura con mecánicas quick time event, en la que recolectar pistas, resolver todo tipo de puzles y al mismo tiempo llevarnos algún susto que otro.

Pero, ¿de qué trata la historia de Martha is Dead? Su trama nos embarca dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en sus últimos coletazos allá por el año 1944. En Italia, en una idílica localización, tomaremos el control de Giulia, que ha visto como se ha producido el asesinato de su hermana gemela Martha y que da nombre al título. ¡Sorpresa! Esta ha sido asesinada a manos de un hombre cuya identidad se desconoce. Pero la cosa no acaba aquí. Giulia no es persona a la que la vida ha tratado demasiado bien, su progenitor es aliado a la ideología nazi y su madre le ha causado malos tratos a ambas hermanas. Esto forma el relato con un trasfondo lleno de traumas.