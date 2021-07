Análisis de Mario Golf Super Rush: Mario saca los palos de golf en Nintendo Switch

Tenemos que admitir que no ha sido fácil adaptarse a este control por movimientos y la sensación que nos queda es que la opción clásica controlando con los clásicos botones y sticks, nos ofrece un mejor control y golpeo de la bola . No obstante, el añadido del control por movimiento nos ofrecerá unos divertidos momentos que no podemos dejar de aprovechar. Atención a las correas de sujeción de los mandos, es fácil venirse arriba y que podemos lamentar las consecuencias de un stick que salga volando en el momento más inoportuno.

Por último, tendremos un modo aventura en el que podremos avanzar con nuestro Mii -ese personaje que rompe dramáticamente con el aspecto atractivo de los personajes de Nintendo- y que nos invitará a avanzar por distintos escenarios, pruebas y torneos. Este modo, que nos permitirá obtener nuevos elementos para el juego, ayuda a alargar la vida útil de este título con algunas pruebas muy divertidas, pero sinceramente, a nosotros nos ha parecido algo soso en su planteamiento y desarrollo. El llevar a un Mii tampoco ayuda demasiado, todo hay que decirlo... No os esperéis una historia como otros títulos de Camelot, porque no os la vais a encontrar .

En este título no iban a ser todo virtudes y además de los pequeños defectos comentados anteriormente -¿os he dicho ya que no me gustan los Mii?- tendremos otros puntos que son claramente mejorables y que potencialmente podrían implementarse en futuras actualizaciones. Nos referimos ahora a su modo multijugador en línea que carece de aspectos competitivos, tablas de clasificación, etc. hoy día prácticamente obligatorias en cualquier juego que se precie. Un zarpazo sin sentido que se carga en gran medida la esperanza de vida de un título con un precio de título completo pero que, para algunos apartados, como la que ahora mencionamos, está muy lejos de esa consideración. Una clara decepción en este sentido. Ojalá los señores de Nintendo escuchen las críticas de la comunidad y cambien esta deficiencia en futuras actualizaciones.