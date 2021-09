Análisis de Life is Strange True Colors: el poder de la empatía

La saga Life is Strange se ganó un merecido espacio en el salón de la fama de los videojuegos cuando se lanzó y consiguió que millones de jugadores de todo el mundo se engancharan a un género que en el aquel entonces no era muy popular. Sus desarrolladores de Dontnod Entertainment lograron catapultar un género de videojuegos en el que el jugador apenas juega, solo se mueve por los escenarios y descubre la historia poco a poco. Pero lo que sí hizo Dontnod con Life is Strange es dar un máster de cómo diseñar una historia con cientos de ramificaciones, una historia que cambiaba dependiendo de las decisiones del jugador. Una aventura narrativa que te va contando la historia pero que con todas y cada una de tus decisiones, tu vas modulando de cierta manera. Eso hizo a Life is Strange tan popular, eso y la carga emocional que sus personajes e historias fueron capaces de transmitir.





Ahora llega Life is Strange True Colors, una nueva entrega en la saga de Square Enix, pero no a cargo de Dontnod sino de un nuevo estudio, Deck Nine (los creadores de Life is Strange: Before the Storm). Pero su resultado, podemos decir que se encuentra a la altura de las mejores entregas de Life is Strange, una nueva historia que ha vuelto a vuetlo a tocar nuestra fibra sensible y a atraparnos en su complejo árbol de decisiones.