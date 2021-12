Análisis de 6Souls: plataformas pixeladas y de lo más entretenidas

Está claro que el género de plataformas en dos dimensiones y con tintes pixel-art y retro está sobre explotado. Y más si hablamos en el caso de los servicios de descarga digital donde han sido muchos los creativos que han experimentado con el género consiguiendo resultados más que aceptables. Celeste, Shovel Knight, Shantae, Cave Story, Owlboy, Iconoclasts, The Messenger... la lista puede alargarse y mencionar grandes nombres dentro del panorama de los videojuegos, haciendo que 6Souls a simple vista pasara más que desapercibido. Pero como dice el tópico, "no juzguemos un libro por su portada" y aunque las aventuras y desventuras de Jack no nos proporcionen una larga duración, nos sacarán una sonrisa y entretendrán durante algunas horas.