El videojuego de Way Down ya esta disponible en PC

Way Down, el videojuego oficial de la película producida por Telecinco Cinema, llega hoy a PC a través de Steam . Esta aventura de exploración, sigilo y puzles, que ya estaba disponible en PS4 y PS5 desde el pasado mes de diciembre, llega ahora en versión PC y a un precio impactante: 14,99 euros. El juego puede descargarse aquí .

Way Down ha sido desarrollado por los estudios FAS3 y Gammera Nest y producido por Mediaset Games y PlayStation Talents, y te permite revivir el trepidante robo al Banco de España durante la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010. Los diferentes niveles del juego, que nos llevan a desarrollar las diferentes fases del robo de la cámara del oro, nos ponen en la piel de los distintos personajes de la película.

Cuenta la leyenda que el corazón de este edificio histórico , situado en el centro de Madrid, oculta un mecanismo mortal que atrapa a quien intenta introducirse en él. Pero ahora que custodia el fabuloso tesoro del pirata Drake , el botín es demasiado tentador. El equipo de cazatesoros de Walter , que encontraron el barco hundido en el fondo del mar no está dispuesto a dejar pasar la mejor oportunidad de sus vidas. Con la ayuda de un joven y brillante ingeniero llamado Thom, orquestan un plan para, si fuera necesario, llegar hasta lo más profundo de la Tierra.

Si te gustan los desafíos, Way Down es tu sitio. Para lograr alzarte con el botín tendrás que resolver desafiantes minijuegos como hackear el sistema informático o abrir puertas de seguridad. Demuestra tus reflejos y rapidez y alcanza el increíble tesoro que se esconde en lo más profundo del subsuelo de Madrid.

Los requisitos mínimos que necesitas para jugar a Way Down en tu PC son un sistema operativo Windows 7 SP1 64bit o Windows 8.1 64bit, un procesador: Intel Core i3-2100 / AMD® FX-6300, 2 GB de RAM, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / ATI Radeon HD 7950, DirectX Versión 9.0c, 6 GB de espacio disponible en disco duro, DirectX 9 y un mando de juego (Microsoft Xbox Controller for Windows).