Tesura Games anuncia Maze of Gods The Rage of Zeus

Tesura Games ha anunciado hoy Maze of Gods The Rage of Zeus , un videojuego de aventuras y plataformas en 2D inspirado en la mitología griega y con un diseño artístico muy peculiar, desarrollado por los valencianos FrameOver Studio , un aclamado estudio de animación y VFX.

Maze of Gods The Rage of Zeus, que fue desvelado en exclusiva en el evento de los Premios DeVuego, es una aventura no lineal de plataformas en 2D que llegará a lo largo de 2022. Y estos son los detalles que la editora ha compartido sobre este juego: