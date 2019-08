Rosa Benito se lleva el premio tras usar su poder y quitarle dos puntos a Belinda Washington

El elaborado y abundante menú de Belinda Washington

Con su entrante ‘Hakuna batata’ dejará claro que pasar hambre no es la idea que tiene para su cena del concurso. Y es que este plato es una crema de batata al curry con gambón y una milhoja de mango, foie y vinagreta de frambuesa. Como plato principal servirá un ‘Abrázame’ de lubina salvaje con pisto manchego; y como toque final servirá ‘Multiorgasmos ’, una sopa fría de frutas con helado de yogur de arándano y tarta de manzana con granizado de pacharán, un plató en dos partes que procurará mantener el nivel de presentación y sabor de los anteriores.

Belinda se derrumba tras las críticas a su plato principal

Belinda triunfó con su doble entrante, las comensales terminaron encantadas con el primer plato que había preparado la anfitriona. Pero el plato principal no tuvo tanta aceptación, un fallo en la cocción del pescado echó al traste todas las ilusiones de la presentadora. “Me ha quedado crudo, qué agobio. He puesto el mismo tiempo de siempre pero me ha quedado crudo”, aseguraba resignada.