Dioni confiesa en qué gastó el dinero del furgón robado: "Lo primero que hice fue comprar caviar"

El Dioni ha confesado que sí llegó a tener “remordimientos de conciencia” cuando todo pasó pero que ya no siente nada de eso: “Se me han quitado con lo que estoy viendo en la política. Ahora me arrepiento de no haberme llevado más dinero para no haber comprado al juez”, ha dicho despertando la risa de sus compañeros.