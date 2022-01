Susana Díaz desmiente a la portavoz de Adelante Andalucía sobre los sobresueldos en el Parlamento: "No se cobra en B"

Teresa Rodríguez cree que se tiene que solucionar le tema de las dietas, estos "sobresueldos en B que no cotizan, no se pagan impuestos por ello" , ha comentado. Aparece en su cuenta bancaria pero no pasa por Hacienda porque se supone que es lo que se gastan en desplazamiento y alojamiento.

Susana Díaz ha escuchado atentamente a su compañera y ha asegurado que nadie cobra en B, son dietas que si no quieres no las pasas y no las cobrarías, pero Teresa Rodríguez tampoco estaba de acuerdo en esto. Ella durante su baja de maternidad pidió no cobrarlo y se lo denegaron.