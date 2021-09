Castelo no se ha podido callar su bienvenida: “Si esto fuesen los cromos del inicio de curso, es el que nos faltaba”, bromeaba y, le explicaba también: “Bienvenida al único programa en el que puedes coincidir con Margallo y Risto y no tienes que defender a Pedro Sánchez ”.

La expresidenta de la Junta de Andalucía se mostraba feliz de formar parte del equipo de ‘Todo es mentira’ y advertía que no tenía por qué no defender al presidente del Gobierno, ya que no hay nada que no le haya dicho a él ya: “Lo que pienso lo digo dentro y fuera de mi partido, eso lo sabe José Manuel (García-Margallo). En mi partido se puede discrepar un poquito más, en tu caso eres un verso libre, pero a ti te costaba un poquito más decir lo que piensas”.